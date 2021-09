Battlefield Mobile in una prima serie di video leak che mostrano il gameplay

In mancanza di nuove notizie su Battlefield 2042, che è stato recentemente rinviato, ora possiamo dare uno sguardo a Battlefield Mobile, la versione per smartphone del franchise di DICE. Il gioco dovrebbe arrivare il prossimo anno, ma attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa.

Tuttavia, sembra siano già iniziati i test sui sistemi Android, nello specifico in Indonesia e Filippine. Al momento è possibile giocare in modalità Grand Bazaar e Conquest. Nella pagina delle FAQ, Electronic Arts ha condiviso informazioni sul titolo, dichiarando: "mentre proseguiamo con i test, espanderemo le dimensioni di questi test e aggiungeremo nuove regioni. Quando saremo pronti per espanderci, lo faremo tramite una pagina che vi permetterà di pre-registrarvi per ricevere notizie sui futuri playtest".

Secondo la descrizione del gioco, Battlefield Mobile includerà battaglie su larga scala, ambienti distruttibili, una gamma di modalità di gioco e classi personalizzabili con personaggi "eroi" unici. I giocatori potranno scegliere tra le classi Assalto, Supporto, Medico e Ricognitore, quindi costruire il proprio equipaggiamento personalizzato in una selezione di modalità di gioco. Qui di seguito potete trovare alcune interessanti clip che mostrano parte del combattimento.

Battlefield Mobile è sviluppato da Industrial Toys, uno studio guidato dall'ex CEO di Bungie Alex Seropian. Sarà free-to-play, ci saranno battle pass, cosmetici collezionabili e microtransazioni.

Fonte: Eurogamer