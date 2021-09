Bayonetta 3 è realtà e Hideki Kamiya non bannerà più i giocatori occidentali su Twitter...per oggi

Il Nintendo Direct di ieri ha portato diverse novità per tutti i fan di Nintendo Switch: tra queste un primo video gameplay dedicato a Bayonetta 3, il tanto atteso capitolo che per diverso tempo è rimasto silente.

Dopo l'annuncio, Hideki Kamiya di PlatinumGames si è rivolto su Twitter ben felice di aver mostrato ai giocatori un primo video, dato che in moltissimi lo assillavano sul social cinguettante. Sappiamo che Kamiya non le manda certo a dire e su Twitter è famoso per bloccare praticamente chiunque faccia domande per lui scomode o commenti inappropriati.

Oggi però è diverso e dato che è contento, il director ha promesso che non bannerà gli utenti non giapponesi. Badate bene però, solo per oggi. Attraverso un tweet Kamiya ha dichiarato: "Grazie a tutti per il vostro supporto...Tutto lo staff di sviluppo sta facendo del suo meglio, quindi non vediamo l'ora di mostrare di più...Grazie a tutti! Oggi non bloccherò i tweet dei non giapponesi perché sono felice" con tanto di faccina che sorride.

?????????????????????????????????????



Thank you, too everyone !

I won?t block no-Japanese-tweets today cuz I?m in a good mood :) — ???? Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 23, 2021

Bayonetta 3 sarà disponibile su Nintendo Switch il prossimo anno, ma ad oggi non c'è ancora una data di uscita. Recentemente PlatinumGames ha condiviso qualche dettaglio in più sul gioco.