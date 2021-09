Bayonetta 3 tra linee temporali e protagonista diversa nelle prime teorie dei fan

Finalmente abbiamo avuto un primo assaggio di Bayonetta 3. Il tanto atteso titolo arriverà nel 2022 e nonostante manchi ancora un po' di tempo, la pazienza dei fan è stata finalmente premiata con un video gameplay. Il trailer ha svelato una buona mole di informazioni e come spesso accade dopo queste presentazioni, la fantasia dei fan ha messo le ali a teorie già esistenti. Una di queste indica che Bayonetta 3 avrà una protagonista diversa.

Secondo una fan, la voce di Bayonetta è diversa dai due precedenti capitoli e anche il suo aspetto sembra avere qualcosa di diverso. Insomma, dal trailer pare essere una "nuova" Bayonetta, anche perché l'acconciatura è praticamente uguale a Cereza, una versione di Bayonetta presente nel primo capitolo. Secondo teorie come quella che circola sui social, questa Cereza già adolescente sarebbe quella che vedremo in Bayonetta 3. Ciò include anche la questione delle linee temporali, dal momento che il gioco potrebbe essere ambientato in una linea alternativa.

A dare credito a questa teoria è un tweet della doppiatrice di Bayonetta all'inizio di questo mese. Nel tweet, Hellena Taylor suggerisce che i fan potrebbero doversi abituare a giocare a un gioco di Bayonetta senza la sua voce.

This is teenage Cereza after Bayo1, right? Not the Bayonetta we play as in 1/2, right? My theory is that we're playing as Cereza in the alt timeline we put her back in at the end of 1. No matter what happens, I think there'll be two Bayos, which is why this one has a new voice. pic.twitter.com/TPKePl4CPZ — Suzi Hunter (@TheSphereHunter) September 24, 2021

Well you might have to. — Hellena Taylor (@hellenataylor) September 12, 2021

Per adesso si tratta solamente di ipotesi e dovremo aspettare ancora il prossimo anno prima di sapere se queste teorie erano effettivamente fondate. Vi ricordiamo che Bayonetta 3 sarà disponibile per Nintendo Switch.

Fonte: GamesRadar