Bayonetta 3 finalmente. Un trailer gameplay in vista dell'uscita confermata...per il 2022

Era ora è probabilmente l'espressione giusta. Dopo anni abbiamo finalmente la possibilità di rivedere Bayonetta 3 e soprattutto di avere un assaggio del suo gameplay.

Un trailer dedicato al nuovo capitolo di questa serie tutta all'insegna dell'azione ha mostrato per la prima volta il gioco in azione, svelando, oltre a un nuovo look per Bayonetta, meccaniche di gioco inedite, come la possibilità di prendere il controllo dei demoni.

Bayonetta 3 arriverà su Nintendo Switch nel 2022. Maggiori informazioni sul gioco verranno comunicate in futuro.