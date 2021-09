Chocobo GP è il 'Mario Kart di Final Fantasy' annunciato per Switch

Sono passati alcuni mesi dalla notizia che Square Enix aveva registrato il "misterioso" marchio Chocobo GP: nel corso del Nintendo Direct è stato annunciato ufficialmente Chocobo Gran Prix, che arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2022.

Il gioco proporrà gare fino a 64 piloti in circuiti ispirati a diverse ambientazioni dell'universo di Final Fantasy, in cui con l'ausilio delle pietre magiche di magilite potremo cercare di ottenere l'ambita vittoria. In Chocobo GP ogni Chocobo avrà le sue abilità particolari, ci saranno varie opzioni di personalizzazione e una modalità multigiocatore online.