Dying Light 2: Stay Human - Cloud Version in arrivo su Switch

Lo sviluppatore Techland ha annunciato che Dying Light: Platinum Edition verrà lanciato per Switch il 19 ottobre e Dying Light 2: Stay Human arriverà sulla piattaforma come Dying Light 2: Stay Human - Cloud Version insieme alle piattaforme precedentemente annunciate il 4 febbraio 2022.

"Il virus ha vinto e la civiltà è tornata ai secoli bui. La Città, uno degli ultimi insediamenti umani, è sull'orlo del collasso. Più di vent'anni fa ad Harran abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città è lacerata dal conflitto. La civiltà è ricaduta nel Medioevo. Eppure, abbiamo ancora speranza", si legge nella descrizione di Dying Light 2: Stay Human - Cloud Version.

"Siete un vagabondo con il potere di cambiare il destino della Città. Ma le vostre eccezionali capacità hanno un prezzo. Ossessionato da ricordi che non riuscite a decifrare, partite per scoprire la verità... e vi ritrovate in ​​una zona di combattimento. Affinate le abilità, poiché per sconfiggere i nemici e creare alleati, avrete bisogno sia dei pugni che dell'ingegno. Svelate gli oscuri segreti dietro i detentori del potere, scegliete le fazioni e decidete il vostro destino. Ma ovunque vi portino le vostre azioni, c'è una cosa che non potete mai dimenticare: rimanete umani".

Dying Light: Platinum Edition, invece, conterrà il gioco completo, l'espansione Dying Light: The Following, la modalità Hellraid, numerose skin, armi e molto altro.

Fonte: Gematsu.