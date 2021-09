Un Game Boy Color 'indossabile e funzionante' è la cosa più bizzarra e fantastica che vedrete oggi

Lo YouTuber Jaryd Giesen è famoso per creare diversi accessori particolari, ma questa volta si è davvero superato. Giesen ha creato un Game Boy Color indossabile e anche funzionante, il tutto per mostrarlo (e indossarlo) ad una convention.

Attraverso un video su YouTube, Giesen ha mostrato i passi essenziali per la creazione di questo gigantesco dispositivo portatile. Sono bastati dei cartoni abbastanza grandi, dei pulsanti, proiettori, varie schede e uno schermo per PC praticamente fissato con bende elastiche attorno al corpo. Il video della durata di sei minuti mostra come tutto in seguito è stato assemblato, dipinto e provato.

Alla convention a cui ha partecipato, Giesen ha permesso a diversi partecipanti di provare il Game Boy Color mentre girava un titolo Pokémon. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che mostra alcune fasi di questo processo creativo.

Il canale YouTube di Jaryd Giesen presenta una serie di video incentrati sulle sue creazioni e vale la pena dare uno sguardo.