GeForce NOW, 12 nuovi giochi tra cui Kena: Bridge of Spirits e Sable

L'appuntamento del giovedì con GeForce NOW porta con sé ben dodici nuovi titoli, tra cui cinque attesissimi giochi disponibili al day one sulla piattaforma.

Tra i titoli più interessanti segnaliamo l'atteso Kena: Bridge of Spirits, il nuovissimo Sable, e Sheltered 2, che si aggiunge ai titoli di Team17, un publisher pluripremiato che vanta già 40 giochi all'interno della libreria di GeForce NOW, come vediamo anche nell'immagine a corredo, che racchiude i principali titoli prodotti da questo team, compresi quelli gratuiti come The Escapist, gratis ora su Epic Games Store dal 23 al 30 settembre.

Di seguito, la lista completa dei giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW:

Beyond Contact (lancio su Steam, 21 settembre)

Kena: Bridge of Spirits (lancio su Epic Games Store, 21 settembre)

Sheltered 2 (lancio su Steam, 21 settembre)

World War Z: Aftermath (lancio su Steam, 21 settembre)

Sable (lancio su Steam ed Epic Games Store, 23 settembre)

The Escapists (gratis su Epic Games Store, 23 settembre)

Darwin Project (Steam)

EVE Online (Epic Games Store)

Gas Station Simulator (Steam)

Miscreated (Steam)

Professional Fishing (Steam)

Zanki Zero: Last Beginning (Steam)

Potete trovare altre informazioni in merito ai nuovi titoli (e a GeForce NOW) sul sito ufficiale.