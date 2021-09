God of War Ragnarok, il trailer analizzato da uno storico di mitologia norrena

Poche settimane fa è stato mostrato God of War Ragnarok, grazie al primo trailer gameplay che ha catapultato i giocatori a fianco di Kratos e Atreus pronti per una nuova avventura nelle terre norrene.

Ora, Jackson Crawford, un esperto di mitologia norrena e consulente multimediale per progetti come Assassin's Creed Valhalla, che ha già analizzato in passato alcuni aspetti di God of War Ragnarok, tra cui la fisicità di Thor, in un nuovo video si concentra su tutto il trailer mostrato durante il PlayStation Showcase, cercando di capire se è fedele o meno alla mitologia norrena.

Come spiega Crawford nel video, alcuni elementi sono direttamente presi dall'Edda e pertanto si possono etichettare come fedeli alla mitologia. Altri, come ad esempio Tyr che nel video si vede avere due mani anziché una sola, sono liberamente tratti dai manoscritti norreni e di conseguenza interpretati diversamente dallo studio di sviluppo. Se siete amanti della mitologia norrena, questo video fa al caso vostro poiché spiega nel dettaglio cosa sia simile o diverso da ciò che viene riportato sui libri.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile dal prossimo anno sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.