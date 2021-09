Halo Infinite, la beta giocata in diretta alle 21!

La beta multiplayer di Halo Infinite finalmente è qui e tutti coloro che hanno ottenuto l'accesso possono provare in anteprima ciò che offre questa versione. Come sappiamo la modalità Arena presenterà gli stessi abbinamenti che i giocatori hanno visto nell'ultimo flight di prova, partite con bot 4v4 o partite con giocatori 4v4.

La Training Mode è la nuova funzionalità collegata all'Academy per i prossimi flight di prova. Questa esperienza in solitario consentirà ai giocatori, che non vogliono giocare con o contro altri giocatori, di provare le proprie abilità da soli contro un singolo bot.

Tutto ciò che ha da offrire la beta verrà provata questa sera alle 21:00 da Virginia Paravani e Riccardo Cantù che saranno in diretta sul nostro canale Twitch Eurogamer Italia. Se volete potete dare uno sguardo alla diretta anche qui di seguito, con una pratica box chat che sarete in grado di utilizzare per fare domande.

Appuntamento alle 21, non mancate!