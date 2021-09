Kirby and the Forgotten Land è la nuova avventura 3D di Kirby! Trailer e finestra di lancio

È uno dei nuovi grandi annunci del Nintendo Direct di questa sera e sicuramente sembra già assolutamente adorabile. Eccoci di fronte alla nuovissima avventura di Kirby!

Kirby and the Forgotten Land è un action platform 3D in cui Kirby si trova ad esplorare un misterioso mondo pieno di strutture abbandonate da una misteriosa civiltà. Ecco il primo trailer con un grande assaggio di gameplay:

Kirby and the Forgotten Land sarà disponibile nella primavera del 2022.