Life is Strange: Remastered Collection ha una nuova data di uscita

Life is Strange: Remastered Collection sarebbe dovuto arrivare il 30 settembre, poco dopo il lancio del nuovo capitolo della serie, Life is Strange: True Colors, ma non sarà così. Questa riedizione infatti, non ha colpito positivamente il pubblico, portando il team di sviluppo a ritardarne l'uscita. Di tutti i mesi che avrebbero potuto scegliere, la scelta è ricaduta sul 1° febbraio 2022, mese abbastanza pieno di uscite di un certo livello.

Life is Strange: Remastered Collection, che conterrà al suo interno anche il prequel Before the Storm, potrà contare su texture e modelli rifatti, con un nuovo motore di illuminazione che ne migliora sicuramente l'aspetto nella sua totalità. Anche il processo di motion capture utilizzato in True Colors è stato introdotto qui, contribuendo a dare un po' più di vita al cast originale.

Questi mesi ulteriori serviranno per rendere il tutto più a passo coi tempi, vista l'uscita anche su console di nuova generazione come PlayStation 5 e le Xbox Series. Che impatto avranno queste modifiche sulle vicende di Max Caulfield? Se il risultato sarà vagamente simile a quanto visto in True Colors, potremmo avere una visione totalmente nuova di Life is Strange.

Fonte: pcgamer.com