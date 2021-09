Mario, il film di animazione con Chris Pratt? Qualcuno lo aveva già previsto nel 2020

Nella serata di ieri durante il Nintendo Direct è stata annunciata anche la data di uscita del film di animazione dedicato a Super Mario. Shigeru Miyamoto per l'occasione ha svelato quali attori impersoneranno i personaggi protagonisti: Chris Pratt sarà la voce di Mario, Anya Taylor-Joy sarà Peach, Charlie Day sarà Luigi, Keegan-Michael Key vestirà i panni animati di Toad e Jack Black sarà Bowser.

A quanto pare però, qualcuno lo scorso anno aveva già previsto proprio Chris Pratt nei panni di Mario e probabilmente era l'unico ad aver ipotizzato una cosa simile: attraverso Twitter, l'account StheGeneral aveva dichiarato il 21 maggio del 2020: "Lo sto dicendo qui ora, il film di Mario Bros NON vedrà Charles Martinet interpretare Mario mentre verrà chiamato qualcuno come Chris Pratt".

Ricordiamo che Chris Pratt è stato protagonista di diversi film di successo, tra cui Gaurdiani della Galassia e Jurassic World - Il Regno Distrutto. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

I'm calling it now, the Mario Bros movie will NOT have Charles Martinet play Mario for no reason and cast someone like Chris Pratt — StheGeneral (@general_sthe) May 21, 2020

