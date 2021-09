Monster Hunter Rise: Sunbreak è una nuova espansione annunciata con trailer e finestra di lancio

L'annuncio di apertura del Nintendo Direct è dedicato a uno dei titoli di maggior successo di questo 2021 su Switch: Monster Hunter Rise riceverà una massiva espansione denominata Sunbreak.

Il DLC sarà disponibile a pagamento nell'estate del 2022 e aggiungerà diverse novità al titolo Capcom, con una nuova storia, nuove ambientazioni, nuovi mostri e nuovi elementi di gameplay. Dal trailer mostrato non si può estrapolare molto, ma la speranza è che il supporto di Capcom per Monster Hunter Rise prosegua a lungo, come è stato per il precedente World.