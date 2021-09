Nintendo Switch Online avrà i giochi N64 e Sega Genesis ma costerà di più

Durante il Nintendo Direct, Nintendo ha finalmente confermato ciò che molti sospettavano: i giochi Nintendo 64 arriveranno sul servizio Nintendo Switch Online questo ottobre. Anche i giochi Sega Genesis si uniranno al servizio contemporaneamente in un nuovo piano di abbonamento chiamato "Expansion Pack". Inoltre, alcuni dei giochi N64 supporteranno il multiplayer online fino a quattro giocatori.

Nintendo Switch Online (NSO) è il servizio di abbonamento premium per i possessori di Nintendo Switch. Più economico di servizi di abbonamento simili di Sony e Microsoft, NSO offre ai membri alcuni vantaggi, tra cui multiplayer online, chat vocale, la possibilità di caricare i dati di salvataggio sul cloud di Nintendo e la possibilità di giocare a oltre 100 giochi NES e SNES classici, simili alla funzione Virtual Console di diverse console Nintendo precedenti.

Nintendo chiama questa aggiunta al suo servizio NSO "Expansion Pack". La società ha affermato che farà parte di un nuovo piano di abbonamento a cui gli abbonati esistenti possono aggiornarsi quando verrà lanciato il mese prossimo. I dettagli su una data di uscita esatta e sui prezzi sono sconosciuti, ma Nintendo ha affermato che saranno rivelati in un secondo momento.

Nel frattempo, Nintendo ha svelato i giochi per Nintendo 64 e Sega Genesis in arrivo su NSO. L'elenco contiene titoli come Contra Hard Corps, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic 2 e Super Mario 64.

Nintendo ha anche menzionato alcuni giochi N64 aggiuntivi che arriveranno su NSO in futuro, tra cui The Legend of Zelda: Majora's Mask, F-Zero X, Mario Golf, Pokémon Snap, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario e Banjo -Kazooie.

La società ha anche confermato che i controller wireless Bluetooth Nintendo 64 e Sega Genesis saranno disponibili per l'acquisto da parte dei membri di NSO. Il controller dell'N64 e il pad Sega Genesis saranno venduti al dettaglio per $50, anche se una data di uscita non è stata ancora annunciata.

