PS5: Sony ha 'tante idee fantastiche da aggiungere alla console' con i prossimi firmware

PlayStation 5 ha ricevuto recentemente un aggiornamento firmware: ora la console consente di collegare un SSD interno per aumentare la capacità di archiviazione che per molti era davvero poca. Questo supporto è stata forse la feature più importante dell'aggiornamento: tuttavia la console non ha ancora compiuto il primo ciclo di vita e ci sono ancora potenziali funzionalità che potrebbero essere implementate in futuro.

L'azienda però a quanto pare ha già una serie di idee da cui attingere, almeno secondo Hideaki Nishino, SVP of Platform Experience di Sony. "Abbiamo imparato molto attraverso PS4 e continuiamo a imparare come i giocatori utilizzano il sistema e come si comportano i giochi. Sappiamo cosa è più accettato e più popolare e quali funzionalità non vengono utilizzate. Quindi, prima avevamo un elenco gigantesco di cose che volevamo aggiungere. In realtà, sognavamo di fare tutto".

Nishino conferma che Sony ha un elenco di "idee interessanti, entusiasmanti e fantastiche" per i prossimi aggiornamenti del firmware. "C'è anche molto che la community sta chiedendo. Sto lavorando diligentemente su queste liste e ce ne saranno altre in futuro". Il capo architetto ringrazia poi la community per il feedback e il supporto.

Per adesso quindi questo è tutto quello che sappiamo e Nishino non ha condiviso altro. Non ci resta che attendere i futuri aggiornamenti della console

