Silent Hill 2 compie 20 anni! L'art director Masahiro Ito celebra l'amato gioco

Silent Hill è una delle serie più amate dai fan dei videogiochi e, a più riprese, vi abbiamo parlato dei numerosi rumor che circondano il franchise horror.

In molti vorrebbero un nuovo Silent Hill e, negli ultimi tempi, la serie è stata al centro di molte indiscrezioni. Tuttavia, al momento non c'è alcun nuovo Silent Hill all'orizzonte.

Nonostante l'assenza di novità, ci ha pensato L'art director Masahiro Ito a riportare la serie al centro delle notizie, con un tweet che celebra i 20 anni dell'amato Silent Hill 2.

Ebbene sì, sono già passati 20 anni dall'arrivo di Silent Hill (24 settembre 2001) e Ito ha voluto celebrare la ricorrenza con un'immagine su Twitter.

Happy 20th anniversary, Silent Hill 2 pic.twitter.com/bxIsjBwkyN — ????/Masahiro Ito (@adsk4) September 24, 2021

Che ne dite? E' l'ora del remake di Silent Hill 2?

Fonte: Twitter.