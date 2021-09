Super Mario: il film è la realizzazione di un sogno per Chris Pratt, ma si dovrà aspettare ancora un po' per vederlo

L'annuncio di un nuovo film dedicato a Super Mario a sorpreso un po' tutti, con attesa e curiosità che si fondono per capire quali idee porteranno l'idraulico più famoso al mondo di nuovo sul grande schermo. Il 21 dicembre 2022 dunque, il nuovo film di animazione targato Illumination, dovrà riscattare il live action del 1993, considerato uno dei peggiori film della storia del cinema.

Il cast sembra di tutto rispetto e per la prima volta, il protagonista Chris Pratt si è lasciato andare a delle dichiarazioni. Non è certo la prima volta che presta la sua voce per un film d'animazione, avendo partecipato come doppiatore di Emmet Brickowski nei Lego Movie. Per l'attore è semplicemente "un sogno che diventa realtà".

Chris racconta infatti, come da piccolo andava di proposito alla lavanderia a gettoni, dove avevano il cabinato arcade originale di Super Mario Bros, adorandolo e prendendo addirittura i quarti di dollaro per giocarlo, dai pozzi dei desideri.

"Dovrai aspettare di sentire la voce [di Mario], ma abbiamo lavorato duramente e sono davvero entusiasta di annunciare che sarò la voce di quel videogioco che ho sognato giocare da bambino". I sogni diventano realtà".

Non ci resta che attendere dunque il primo trailer, soprattutto per vedere su quale idea poggia questo lungometraggio.

Fonte: videogameschronicle.com