Super Smash Bros. Ultimate svelerà il suo lottatore finale con un evento dedicato

I fan che speravano di vedere l'ultimo combattente di Super Smash Bros. Ultimate durante il Nintendo Direct dovranno aspettare ancora un po'.

L'ultimo combattente di Super Smash Bros. Ultimate verrà invece rivelato la prossima settimana, il 5 ottobre, alle 16 italiane.

Come per gli altri video di presentazione, il director Masahiro Sakurai fornirà una panoramica del kit del personaggio, con suggerimenti su come utilizzare il combattente. La presentazione durerà circa 40 minuti, in modo simile agli altri video di presentazione di Sakurai. Il live streaming sarà trasmesso sul canale YouTube di Nintendo.

Secondo il Direct, questa sarà "l'ultima presentazione per Super Smash Bros. Ultimate" dall'uscita del gioco tre anni fa. La presentazione non ha rivelato l'identità del sesto sfidante, che rimane ancora un mistero.

Questo misterioso sfidante sarà l'82° e ultimo personaggio giocabile di Super Smash Bros. Ultimate e completerà il cast del gioco composto da crossover di giochi diversi. Il personaggio precedente rivelato è stato Kazuya Mishima del popolare franchise Tekken.

Fonte: Gamepur.