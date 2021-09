The Last of Us Parte II: la splendida replica della chitarra di Ellie da $2.000 è disponibile in Europa

Lo scorso luglio, Sony ha messo in vendita una replica della chitarra di Ellie di The Last of Us Part 2 da $2.299. All'epoca era disponibile solo in Nord America, ma ora, per la gioia dei fan europei di The Last of Us, la chitarra è disponibile anche in Europa.

L'Europa sta ricevendo due strumenti ispirati a The Last of Us 2: la già citata replica della chitarra di Ellie e una Taylor GS Mini personalizzata in bianco e nero dal prezzo più conveniente, con un design basato sul tatuaggio di Ellie.

Lo strumento di Ellie - in realtà, una Taylor 314ce personalizzata - è descritto da Sony come caratterizzato da un "distintivo top sunburst color tabacco e un intarsio della tastiera personalizzato in avorio granulato", mentre la GS Mini presenta "fondo e lati di mogano sapelli a strati insieme a un top in mogano massiccio [che produce] un suono acustico audace e risonante con volume e proiezione impressionanti."

Come nel caso della sua uscita in Nord America, la replica della chitarra di Ellie non è economica; In Italia, costa 2,399.15€, mentre la GS Mini personalizzata ha un prezzo di 733,72€. Entrambi gli strumenti possono essere spediti in UK, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia e Spagna.

Fonte: Eurogamer.net.