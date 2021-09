The Last of Us: questo weekend Naughty Dog svelerà nuovissimi contenuti in arrivo

I nuovi contenuti per The Last of Us saranno svelati il ​​26 settembre nell'ambito del The Last of Us Day, un evento annuale che celebra la serie di PlayStation e la sua community. In vista dell'evento principale, Naughty Dog ha condiviso un post sul blog di PlayStation in cui rivela una nuova gamma di merchandising di Last of Us, tra cui abbigliamento, articoli per la casa e accessori per chitarra.

"Oltre al merchandising, riveleremo alcuni nuovissimi contenuti il ​​26 settembre alle 18:00 CET", ha scritto Joshua Bradley, il Designer of Communications di Naughty Dog. "Assicuratevi di tornare e dare un'occhiata sul sito TheLastofUs.com/TLOUDay".

I fan sperano che la rivelazione di questo fine settimana offra un primo sguardo alla modalità multiplayer per The Last of Us Parte II, che potrebbe essere stata ampliata in un titolo completamente autonomo. Un'altra possibile rivelazione potrebbe essere una prima occhiata all'imminente serie Last of Us di HBO. L'adattamento, che è il primo programma televisivo di PlayStation Productions, è attualmente in lavorazione ad Alberta, in Canada.

Per sette anni prima dell'evento dell'anno scorso, The Last of Us Day era chiamato Outbreak Day, ma Naughty Dog l'ha rinominato alla luce della pandemia di Coronavirus.

Fonte: The Gamer