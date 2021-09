Ubisoft chiede che l'elenco leak dei giochi GeForce Now venga rimosso, novità in arrivo?

All'inizio di questo mese, una vulnerabilità del database GeForce Now ha rivelato un enorme elenco di giochi non annunciati da molti importanti sviluppatori ed editori. Nvidia ha cercato di coprire gli editori affermando che le voci erano "speculative" e non indicative di alcuna informazione privilegiata. Tuttavia, sembra che Ubisoft non abbia ricevuto il promemoria e si sia tradito presentando un reclamo DMCA contro l'elenco compilato di titoli dal database.

Il creatore di SteamDB, Pavel Djundik, ha stilato un elenco di giochi e progetti segnalati nel leak e lo ha condiviso tramite GitHub. Djundik ha confermato questa settimana che Ubisoft ha inviato un reclamo DMCA per rimuovere l'elenco. Attualmente, la lista è offline su GitHub e non può più essere visualizzata, sebbene ci siano ancora copie archiviate dell'elenco in giro.

I titoli Ubisoft costituivano una piccola parte del leak, che menzionava semplicemente nomi in codice che rivelano molto poco. L'elenco dei titoli Ubisoft trapelati includeva:

Project Meteor - Ubisoft Sofia

Project OVER - Ubisoft Paris

Project Orlando - Ubisoft Ivory Tower

Project Q - Ubisoft

Ubisoft sent me a DMCA to take down my gist. — Pavel Djundik (@thexpaw) September 23, 2021

Le voci su questo leak erano per lo più svanite a questo punto, ma con l'emissione di un DMCA da parte di Ubisoft, ha riguadagnato molta attenzione. Qualcosa bolle in pentola? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

