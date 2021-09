Xbox ha un nuovo browser Edge che può riprodurre giochi Stadia e altro

Microsoft sta lanciando una nuova dashboard Xbox che include una versione aggiornata del browser Edge. Dopo sei mesi di test, la versione Chromium di Edge è ora disponibile per tutte le console Xbox One e Xbox Series X/S esistenti e le nuove funzionalità consentono ai possessori di Xbox di riprodurre in streaming i giochi di Google Stadia, accedere a Discord sul Web e molto altro.

La versione Xbox di Edge sembra quasi identica alla versione disponibile su PC o Mac. Include anche funzionalità come schede verticali e raccolte. Come Edge su PC e dispositivi mobile, anche la versione Xbox sincronizza tutte le impostazioni, i preferiti, le schede e la cronologia web.

Edge supporta anche mouse e tastiera, quindi potete accedere a cose come Word o Excel online o persino giochi di Google Stadia tramite tastiera e mouse o il controller Xbox. Sebbene Xbox non abbia ancora un'app Discord, è possibile accedere alla versione web con questa nuova versione di Edge. Discord consentirà di unirvi alle chiamate vocali e partecipare alle chat dei canali di testo, ma sfortunatamente il supporto del microfono non è disponibile.

Microsoft ha anche abilitato la riproduzione remota nell'app Xbox, consentendo agli utenti di trasmettere in streaming le console Xbox Series X/S e Xbox One ai PC.

Fonte: VGC