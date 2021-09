Xbox Series X/S: Hyperkin ha creato il controller Duke a tema Cortana

Come molti di voi già sapranno, diverse settimane fa il fornitore di hardware e periferiche da gioco retrò Hyperkin ha annunciato il ritorno del controller Duke per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Questo classico controller riconvertito per console di nuova generazione celebra il 20° anniversario di Xbox in due colori, bianco e nero, ma ora Hyperkin ha mostrato un terzo controller, viola, dedicato a Cortana.

Il controller Hyperkin Duke edizione Cortana per Xbox, arriverà sul mercato in compagnia di quelli bianco e nero il 15 novembre, giusto in tempo per godersi nel miglior modo possibile Halo Infinite l'8 dicembre 2021. Il controller Duke Cortana Edition, è viola, e presenta la faccia di Cortana sul lato destro del controller.

Hyperkin Duke per Xbox verrà fornito con trigger analogici di precisione e feedback delle vibrazioni. Utilizza una connessione cablata USB Type-C ed è compatibile con Xbox e PC.

Il controller Xbox Cortana Edition Duke arriverà il 15 novembre 2021, ovvero il 20° anniversario di Halo: Combat Evolved. Il controller costa $ 90 e può essere preordinato ora dal sito Web di Hyperkin.

