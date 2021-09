Switch: i giapponesi avranno un controller Mega Drive/Genesis più avanzato degli occidentali

Abbiamo conferma che i nuovi pad per Nintendo Switch, dedicati a Sega Mega Drive e Sega Genesis saranno diversi a seconda della regione. In Nord America ed Europa infatti, i controller avranno una disposizione e un numero standard di tasti, così come lo erano originariamente al loro debutto su quei mercati.

Dall'altra parte del mondo invece, saranno più fortunati, con i giapponesi che riceveranno le versioni del 1993 a sei tasti, per intenderci, quelli usciti in concomitanza con l'uscita di Street Fighter II: Special Champion Edition. Come saprete i videogame Sega, di Mega Drive e Genesis, arriveranno su Nintendo Switch a fine ottobre, come parte di un nuovo livello di abbonamento premium chiamato Expansion Pack.

In ogni caso, la mancanza dei due tasti in più non sarà un problema per noi occidentali, visto che i titolo che saranno disponibili non ne hanno praticamente bisogno (anche se comunque li suportano). Tra i titoli avremo Eternal Champions, Comix Zone, Streets of Rage 3, The Story of Thor (alias Beyond Oasis) e Virtua Fighter 2.

Questa non sarà l'unica lista di titoli in arrivo: sappiamo già che Nintendo sta preparando i titoli di Nintendo 64, anch'essi con controller dedicato, il tridente che sanno impugnare adeguatamente solo il 10% di voi.

Fonte: videogameschronicle.com