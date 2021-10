Twitch conferma la massiccia violazione dei dati, ma non sa ancora il perché

L'enorme fuoriuscita di dati da Twitch ha fatto scalpore, tradotti in 128Gb composti dal codice sorgente del sito, diversi progetti non annunciati, le entrare degli streamer più famosi, nonché l'incredibile concorrenza a Steam, con uno store interamente creato dalla piattaforma.

Questa situazione ha dell'incredibile e la stessa Twitch è al lavoro per capire l'entità della situazione e il come sia potuto succedere. Diciamo che se vi siete mai chiesti "quanto sono sicuri i dati su Twitch", potreste aver avuto una risposta. Non è comunque un buon periodo per la piattaforma streaming più grande e famosa al mondo.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us. — Twitch (@Twitch) October 6, 2021

#ADayoffTwitch è stato un hashtag debilitante, portando a un calo significativo dell'utenza, in un periodo dove l'odio e la discriminazione su Twitch avevano raggiunto livelli spaventosi. Con questo nuovo attacco, anche la sua sicurezza è stata messa alla berlina, ma quello che fa più impressione, è che i tecnici della piattaforma siano totalmente ciechi di fronte al problema e probabilmente ci vorrà un bel po' per tornare alla normalità. Non solo dal punto di vista funzionale, ma soprattutto a livello di immagine.

