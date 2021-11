The Game Awards: l'edizione 2021 si preannuncia strepitosa, Geoff Keighley ne è sicuro

Geoff Keighley proprio non riesce a contenere l'eccitazione, e a vederlo e sentirlo ci si aspetta che non stia nemmeno ingigantendo la portata dell'evento. Questa edizione dei The Game Awards "sarà folle" e segnerà un enorme punto a favore della next-gen, con molti annunci che vedranno protagoniste le nuove console di Sony e Microsoft.

"I Game Awards non sarebbero davvero i Game Awards senza alcune sorprese ed annunci. La gente scherza online perché io dico sempre che sarà fantastico, sarà più grande e il miglior show di sempre, ma davvero: la line-up di quest'anno è... folle. Ci sono un sacco di grandi cose nell'industria, molte compagnie avranno nuovi annunci per lo show. Credo che lo show di quest'anno vi darà davvero il senso di 'nuova generazione nel gaming': PS5 e Xbox Series X sono arrivate l'anno scorso e hanno avuto bei giochi, ma penso che abbiamo solo appena scalfito la superficie. Quando lo show sarà finito, avrete ben chiaro come sarà la nuova generazione con parecchi, fantastici frangenti di gameplay in-engine. Ovviamente abbiamo molti teaser e annunci fighi per il futuro, quindi se va tutto per il meglio - e la metto così di solito perché non si sa mai cosa riesce a speculare e capire l'internet -, sì, abbiamo molte belle sorprese e sarà uno show veramente speciale."

.@geoffkeighley talks about the surprises that are in store for #TheGameAwards this year! What are your predictions? pic.twitter.com/np8yMTOb0v — The Game Awards (@thegameawards) November 26, 2021

Keighley scalpita nel video pubblicato su Twitter, ma non si può proprio biasimare: dopo un 2021 che è stato un anno di transizione per il mondo videoludico, il bisogno di novità si avverte molto e, stando all'organizzatore dei The Game Awards, l'evento sarà un'occasione veramente strabiliante per tutti gli appassionati. Cosa pensate che vedremo, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre?

