Tunic ha finalmente una data d'uscita ufficiale

Dai The Game Awards della scorsa notte, sono arrivati diversi annunci, alcuni in grado di far sobbalzare molti appassionati. Tra questi però, si è forse passato oltre su altri più piccolini ma comunque importanti, specialmente quando i titoli in questione si configurano come piccole perle. Parliamo di Tunic, lo Zelda-like che ha subito attirato le attenzioni e che finalmente ha una data d'uscita ufficiale.

Il nuovo trailer ci porta dunque nel mondo di Tunic, in un'avventura con visuale isometrica, che dopo altri quattro anni di sviluppo dal suo primo annuncio è passato dall'avere Secret Legend to Tunic come nome a semplicemente Tunic. I richiami a The Legende of Zelda sono giù effettivamente tanti. Il titolo si dimostra abbastanza ostico per chi ha avuto modo di provarlo, avvicinandosi quasi allo stile souls-like.

Tunic dunque uscirà il 16 marzo 2022, su PC via Steam, Xbox Series e Xbox One.

Fonte: rockpapershotgun.com