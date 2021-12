Assassin's Creed Valhalla: arriva l'espansione L'alba del Ragnarok, e storie crossover tra Eivor e Kassandra!

Come da rumor, Assassin's Creed: Valhalla si espande ancora con l'arrivo de L'Alba del Ragnarok, in cui Eivor deve accettare il destino nei panni di Odino, il dio Norreno della Guerra e del Destino. Il regno nanesco di Svartalfheim sta collassando e l'amato figlio di Odino, Baldr, è stato reso prigioniero dall'immortale gigante del fuoco Surtr. Ma questo DLC non è l'unica novità.

Già da domani 14 dicembre, comincerà una nuova via del franchise, con storie crossover tra i protagonisti storici del franchise. Il contenuto vuole rispondere alla domanda "Cosa accade quando due eroi Assassin's Creed si incontrano?", permettendo ai fan di approfondire la loro esperienza ed esplorare i legami tra gli eroi dei due giochi, per regalare un'esperienza narrativa unica ai giocatori.

Dunque, saranno presenti una storia per Assassin's Creed: Valhalla e una per Assassin's Creed: Odyssey, come aggiornamenti gratuiti, mentre L'alba del Ragnarok arriverà il 10 marzo 2022.