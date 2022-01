Activision-Blizzard: ecco la lista completa dei brand di proprietà Microsoft

Dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, ci si è concentrati su tutti i brand presenti e passati che ora fanno parte della casa di Redmond. Con Activision-Blizzard sta accadendo la stessa cosa, cercando di capire cosa è finito nelle mani di Phil Spencer. Ma oltre a giochi, Microsoft può soprattutto contare su team di assoluto livello come Sledgehammer Games o Infinity Ward, e forse è questa la notizia più importante. Per facilitare la comprensione dell'arsenale dei titoli ora in mano a Microsoft (bisogna comunque attendere il 2023) ecco a voi l'intera lista:

Blur

Caesar

Call of Duty

Candy Crush

Crash Bandicoot

Diablo

DJ Hero

Empire Earth

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Hearthstone

Heroes of the Storm

Hexen

Interstate '76

King's Quest

Laura Bow Mysteries

The Lost Vikings

Overwatch

Pitfall

Police Quest

Prototype

Quest for Glory

Singularity

Skylanders

Solider of Fortune

Space Quest

Spyro the Dragon

StarCraft

Tenchu

TimeShift

Tony Hawk's Pro Skater

True Crime

World of Warcraft

Zork

Fonte: videogameschronicle.com