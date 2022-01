Elden Ring mostra un gigantesco e letale orso in una nuova immagine

I leak su Elden Ring non si contano più e da qui al 25 febbraio, giorno del suo arrivo ufficiale, chissà cos'altro passerà in convento. La Closed Beta di novembre è stata forse un autogol, con tanti elementi di gioco, creature e ambienti sgusciati via dalle mani degli sviluppatori per colpa dei data miner, forse un po' troppo sottovalutati visti i risultati.

Al di là della mappa concessa ai giocatori infatti, c'è chi vi ha trovato un mega orso decisamente contrariato, che ha trovato conferma nella nuova immagine promozionale sul gioco pubblicata sul profilo Twitter. Avventurandosi nell'Interregno dunque, avremo a che fare con la fauna locale oltre a orde di non morti, draghi, cavalieri, soldati e tutto ciò che il sadico Hidetaka Miyazaki possa partorire dalla sua mente.

Fierce beasts of the misty woods offer only one gesture of hospitality.



Il 25 febbraio affronteremo anche degli orsi, ma potremmo vedere qualcosa di questo tipo già il 24 gennaio dove si vocifera che al Taipei Game Show 2022, possa appunto essere presente Elden Ring con del gameplay inedito.