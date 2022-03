Creative lancia le cuffie auricolari true wireless Outlier Pro

Creative è un marchio molto prestigioso e celebre nel campo dell'audio: ha inventato la Sound Blaster, la scheda ha dato il sonoro ai primi personal computer a fine anni '80. Nel tempo il produttore si è spinto anche in altri settori, come altoparlanti desktop surround, portatili wireless e ovviamente anche cuffie ad alte prestazioni.

Outlier è la linea di auricolari true wireless di Creative, che nel corso degli anni è stata migliorata sempre più. Oggi vengono presentate le Outlier Pro, cuffie auricolari true wireless che vanno a spingere ancora più in alto l'asticella di qualità e feature rispetto alle già ottime Outlier V3.

Tra le nuove caratteristiche salienti abbiamo ANC (cancellazione attiva del rumore), una durata della batteria ancora maggiore, ricarica wireless, driver delle cuffie migliorati ed altre piccole ma efficaci rifiniture.

ANC ibrido e Modalità Ambiente

"Goditi il tuo spazio personale ovunque tu vada con Outlier Pro e blocca tutto quel ronzio intorno a te non necessario. È arrivato il momento per un caffè? Passa alla Modalità Ambiente in pochi tocchi e ordina senza rimuovere gli auricolari o urlare inconsapevolmente al barista."

60 ore di tempo di riproduzione totale

Con un massimo di 15 ore per carica, ora l'autonomia dura un giorno intero. Anche con la modalità ANC attiva, l'autonomia promessa è di 40 ore di riproduzione con un massimo di 10 ore per carica. Viene inoltre supportata la ricarica wireless, quindi basterà lasciarla su un pad conduttivo di notte per avere una ricarica completa.

Rispetto ad Outlier V3 viene migliorato anche il comparto microfoni, ora costituito da 6 (3 per auricolare) contro i 4 del V3.

Tra le altre feature salienti segnaliamo:

Certificazione IPX5: A prova di sudore per allenarti in palestra in tutta tranquillità

Bluetooth 5.2: Migliore fruizione wireless con stabilità migliorata

Vestibilità perfetta: Gommini in silicone di 3 diverse dimensioni forniti per la migliore vestibilità

Controlli Touch: personalizzabili

ANC: riduzione attiva del rumore



Driver da 10 mm rivestiti in grafene

: Audio ricco con alti dettagliati e bassi potenti

Modalità a bassa latenza : attivabile tramite app Creative, riduce la latenza di oltre la metà per film e gaming

Essendo un prodotto premium, il prezzo di lancio è leggermente maggiore di quello degli ex top di gamma Outlier V3, che ora peraltro si trovano scontati del 50%. Per portare a casa Outlier Pro servono €89, un prezzo tutto sommato aggressivo e conveniente considerando le numerose caratteristiche premium e rispetto ai prodotti concorrenti. Tuttavia, acquistando nel periodo promozionale di lancio, sarà possibile avere una riduzione del 25% sul carrello utilizzando il codice "OUTLIERPRO".