Activision Blizzard e l'accordo da $18 milioni con la Federal Employment Agency: uno 'schiaffo in faccia' ai dipendenti

Un gruppo di lavoratori del settore tecnologico e dei videogiochi ha criticato l'accordo di Activision Blizzard con la U.S. Equal Employment Opportunity Commission, affermando che un fondo di compensazione di 18 milioni di dollari per i dipendenti che sono stati molestati o discriminati non è sufficiente.

La dichiarazione della Campaign to Organize Digital Employees (CODE) è arrivata il giorno dopo che Activision ha annunciato i suoi piani in un comunicato stampa.

"$ 18 milioni sono uno schiaffo in faccia ai lavoratori considerando che Activision Blizzard vale $ 72 miliardi e i lavoratori hanno affrontato condizioni di lavoro tossiche per anni", ha affermato il gruppo.

Il sindacato partner di CODE, Communication Workers of America, ha aggiunto: "l'EEOC ha inviato un messaggio che i "cattivi attori aziendali" non saranno ritenuti responsabili per i loro abusi sui lavoratori".

La CWA sta sollecitando la SEC, il National Labor Relations Board e lo stato della California, che stanno esaminando Activision Blizzard, a prendere una linea più dura.

Alla domanda sulle reazioni negative alla dimensione del fondo, un rappresentante di Activision ha detto ad Axios: "abbiamo concordato 18 milioni di dollari con l'EEOC, che è esperto in questo settore".

Fonte: Axios.