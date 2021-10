Alan Wake 2 suggerito da QR Code nascosti in Alan Wake Remastered

A quanto pare, Alan Wake Remastered avrebbe al suo interno degli indizi che confermerebbero Alan Wake 2.

Prima di continuare con la lettura, vi avvertiamo che l'articolo contiene possibili spoiler su Alan Wake Remastered.

Come saprete, Alan Wake Remastered è principalmente un aggiornamento visivo del gioco originale, ma include alcune nuove curiosità. Tra le novità del gioco ci sono tre codici QR nascosti in alcuni capitoli del gioco. Scansionateli e vi condurranno a video YouTube che sono molto simili alle comunicazioni Hotline di Alan con il protagonista di Control Jesse Faden durante AWE.

I video non forniscono troppe informazioni, ma forniscono un contesto su Alan e alcuni suggerimenti su come potrebbe essere Alan Wake 2. Ecco dove potete trovare tutti i codici QR e i video a cui si collegano.

Il primo codice è quasi all'inizio del gioco durante Episodio 1: Nightmare. Passerete davanti a un cartellone con alcune immagini, incluso un poster mancante che mostra Alan, un'inquadratura del subacqueo e il codice QR. Il secondo è nell'episodio 2, Taken, durante il flashback di Alan a New York tre anni prima degli eventi del gioco. Il terzo codice QR potete trovarlo nell'Episodio 4: The Truth, quando Alan si sveglia a Cauldron Lake Lodge.

I tre video forniscono alcuni indizi molto importanti su cosa possiamo aspettarci in una potenziale continuazione della storia di Alan Wake, specialmente alla luce di alcuni suggerimenti che abbiamo ottenuto in Control e AWE. Innanzitutto, i video si svolgono sicuramente anni dopo gli eventi di Alan Wake. Ad esempio, in Vision 01, Alan afferma che sembra che siano passati anni, ma l'aspetto dei video e i capelli più lunghi di Alan corrispondono a ciò che abbiamo visto dalle sue comunicazioni Hotline. Quindi possiamo dire in modo abbastanza definitivo che questi nuovi video sono lontani nel futuro dal gioco originale e che le nuove comunicazioni di Alan parlano del suo stato attuale, non del suo stato passato.

Fonte: Gamespot.