Alan Wake Remastered è in arrivo e Sam Lake festeggia tuffandosi in un lago gelato!

Mancano pochissimi giorni al ritorno di Alan Wake su PC e console con Alan Wake Remastered, che sarà disponibile dal 5 ottobre. Per celebrare l'evento, il creative director di Remedy Entertainment, Sam Lake, ha scelto un modo piuttosto curioso.

Si è infatti fatto riprendere dopo essersi tuffato in un lago gelato in Scandinavia, che ha umoristicamente chiamato "Cauldron Lake". Oltre ad essere un simpatico gioco di parole con il suo stesso cognome, è naturalmente un riferimento al lago presente nel gioco, una delle location più importanti della storia di Alan Wake. Nel breve video inoltre Lake tiene in mano un thermos di caffè, oggetto iconico legato allo scrittore.

Possiamo dire che questa iniziativa di Sam Lake fa parte del suo personaggio, che ci ha abituato ad una certa stranezza, anche se mai eccessiva. Speriamo solo che non decida di fare azioni più estreme, perché non sapremmo cosa aspettarci per una possibile celebrazione di un seguito di Control.

Alan Wake Remastered sarà disponibile a partire dal 5 ottobre su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S. Si parla anche di una versione Nintendo Switch, che perà non è stata ancora confermata ufficialmente.

Fonte: nintendolife