Alan Wake Remastered in un video comparativo tra originale e remaster

Manca pochissimo al ritorno di Alan Wake con Alan Wake Remastered, annunciato poche settimane fa durante lo showcase PlayStation. Per osservare con mano i cambiamenti e miglioramenti effettivi di questa versione rimasterizzata, Xbox e Remedy hanno pubblicato un video comparativo del gioco originale su Xbox 360 con la Remastered su Series X.

Alan Wake Remastered non avrà purtroppo il supporto al ray tracing, ma l'upgrade visivo è comunque piuttosto evidente, con miglioramenti alla texture, al lightning e ai modelli dei personaggi, oltre che naturalmente al framerate e alla risoluzione 4k.

Il gioco girerà a 4K e 60fps su Xbox Series X, mentre su Series S a 1080p e 60fps. Su PS5 la resa sarà similare a Series X, mentre su old-gen avremo 1080p/30fps su PS4, 900p/30fps su Xbox One e due modalità su One X e PS4 Pro in cui scegliere tra qualità e prestazioni. Sono state migliorate le animazioni facciali e lip-sync, oltre che le ambientazioni, che risulteranno più "ricche", e diversi altri aspetti tecnici, come l'anti-aliasing, la rese delle ombre, la simulazione del vento e la draw distance.

Alan Wake Remastered sarà disponibile su PC, Xbox One, Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 5 ottobre. Non ci sono ancora annunci ufficiali riguardanti una eventuale versione per Nintendo Switch.

Fonte: wccftech