Animal Crossing New Horizons protagonista di un nuovo Nintendo Direct, ecco quando

Dopo Super Smash Bros. Ultimate ora il protagonista di un nuovo Nintendo Direct è Animal Crossing New Horizons. Da un po' di tempo a questa parte i fan si lamentavano della mancanza di notizie, ma ora possono gioire perché sta arrivando un nuovo Direct tutto dedicato al titolo.

L'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia riporta: "L'Animal Crossing: New Horizons Direct andrà in onda alle 16:00 del 15/10! Seguilo per scoprire circa 20 minuti di informazioni sui contenuti in arrivo in Animal Crossing New Horizons a novembre".

Attualmente da quello che sappiamo finora il gioco otterrà il bar del barista Bartolo all'interno del museo di Blatero, ma a quanto pare ci sono altre novità che verranno svelate proprio in quel frangente. Ai giocatori quindi non resta che attendere ancora qualche giorno prima di sapere nel dettaglio tutte le informazioni condivise durante il Direct.

Animal Crossing New Horizons è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.