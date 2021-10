Apple nel 2019 ha guadagnato di più rispetto a Microsoft, Nintendo e Sony messe insieme nel lato gaming

Secondo un rapporto ottenuto dal Wall Street Journal nella causa Epic e Apple, il produttore di iPhone ha realizzato più profitti dai videogiochi nel 2019 rispetto a Microsoft, Nintendo, Sony e Activision Blizzard messe insieme.

Apple non è un creatore di videogiochi o console, ma il suo vantaggio è grande. Talmente grande che ha guadagnato di più nel 2019 rispetto a Microsoft, Nintendo e Sony messe insieme. Una cosa è chiara in tutto questo, ed è che l'amministratore delegato Tim Cook ha trasformato il creatore di iPhone in una delle più grandi aziende di videogiochi del momento.

La chiave è l'App Store, il negozio digitale, in cui vengono venduti e distribuiti migliaia di giochi di altre aziende. Da questo grande numero di giochi, Apple sappiamo trattenere il 30% delle vendite. Questo spiegherebbe le battaglie che ha con altri rivali, poiché Apple trae maggiori profitti da Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard e Sony.

Secondo i dati del Wall Street Journal, Apple ha avuto profitti di gioco totali di $ 8,5 miliardi. Questo supera i ricavi combinati di altre società nello stesso periodo di tempo. Il colosso della tecnologia si è difeso sostenendo che questi margini operativi erano imperfetti e quindi troppo alti. Tuttavia, ha confermato che la maggior parte delle entrate dell'App Store proviene dai giochi.

Fonte: GamesIndustry