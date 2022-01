Apple è stato nominato il marchio dal valore più alto nel 2022

Nella Brand Finance Global 500, la classifica dedicata ai brand di maggior valore, è ancora Apple a spuntarla, con i suoi 355,1 miliardi di dollari, seguita però a ruota e in costante ascesa da Amazon e Google. Per il CEO di di Brand Finance David Haigh, questi risultati sono dovuti all'ottima reputazione del brand e al suo senso per l'innovazione:

"Apple vanta un incredibile livello di fedeltà al marchio, in gran parte grazie alla sua reputazione di qualità e innovazione. Decenni di duro lavoro per perfezionare il marchio hanno visto Apple diventare un fenomeno culturale, che le consente non solo di competere, ma di prosperare in un numero enorme di mercati".

Per un marchio che si conferma, ne esiste un altro che ha avuto una crescita spaventosa nell'ultimo anno. TikTok ha infatti visto crescere il suo valore del 215%, fermandosi a 59 miliardi di dollari, dovuto secondo all'analisi, alla ricerca da parte dei nuovi utenti di media diversi per intrattenersi durante la pandemia di COVID-19.

