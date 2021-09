Da Apple a Ferrari: il designer di iPhone Jony Ive collaborerà a 'progetti creativi'

Ferrari sta collaborando con il famoso designer Apple Jony Ive come parte di una "collaborazione pluriennale e a lungo termine" tra il marchio, la sua holding, Axor, e LoveFrom - un collettivo di design fondato da Ive e dal collega ex designer Apple Marc Newson.

Secondo un comunicato diffuso da Ferrari, la nuova collaborazione esplorerà una serie di nuovi "progetti creativi" nel settore del lusso. Nell'ambito dell'accordo, Ive entrerà a far parte del Partners Council della casa madre della Ferrari Exor. Ferrari ha lasciato intendere che il primo progetto intrapreso dalla partnership riunirà l'esperienza del marchio nelle alte prestazioni con la creatività di Ive e Newson. Ma non ha delineato se si tratta di un progetto automobilistico o di un'impresa sul fianco dello stile di vita in espansione del marchio, esemplificato dall'apertura della prima collezione di moda interna della Ferrari all'inizio del 2021.

Alcune voci riferiscono che l'annuncio potrebbe essere collegato allo sviluppo del primo veicolo elettrico della Ferrari, che il presidente della Ferrari e CEO di Exor, John Elkann, ha confermato che lancerà nel 2025.

In futuro verranno svelati nuovi dettagli riguardo questa partnership.

Fonte: The Verge