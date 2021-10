Arise of Awakener è un nuovo action RPG medievale e il primo trailer gameplay ha un che di Dragon's Dogma

Nel corso del Tokyo Game Show 2021, Camera Game ha annunciato un nuovo progetto in sviluppo: si tratta di Arise of Awakener, un interessante action RPG in terza persona di ambientazione medievale, che sembra essere molto ispirato a Dragon's Dogma. Il gioco è sviluppato da Taner Game e sarà pubblicato nel 2023 su PC e su console PlayStation 4 e 5.

Arise of Awakener offrirà tre personaggio giocabili, che saranno probabilmente le tre classi disponibili nel gioco (Guerriero, Arciere e Mago), ed un gameplay veloce e frenetico con stile hack and slash, almeno da quello che possiamo osservare nel trailer pubblicato.

Saranno presenti diversi nemici, di taglie e razze diverse, oltre che gli immancabili draghi che potranno anche essere cavalcate. Da buon RPG, il gioco proporrà diverse ambientazioni, tra cui molte città, oltre che la possibilità di dedicarsi alla ricerca di risorse e loot e molto altro. Confermata anche la presenza di cavalli per muoversi più velocemente.

Manca ancora diverso tempo alla pubblicazione, quindi ci aspettiamo numerosi aggiornamenti sul gioco nei prossimi mesi.

Fonte: gamingbolt