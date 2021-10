Battlefield 2042 non è nemmeno uscito ma l'anti-cheat sembra sia già stato violato

Prima dell'uscita della beta, arriva un brutto colpo per Battlefield 2042: sembrerebbe infatti che il suo anti-cheat sia già stato violato, aprendo la strada ai "furbetti" sia nel test sia all'uscita del titolo il 22 ottobre.

Easy Anti-Cheat è un firewall utilizzato da tantissimi titoli e anche Electronic Arts ne fa abbondante uso, a partire da Apex Legends. È chiaro però come fermare contemporaneamente tutti i cheater del mondo sia un compito abbastanza arduo. Nonostante la situazione sia da monitorare ─ e soprattutto da verificare ─ non è passato molto tempo da quando alcuni cheat erano già stati messi in vendita, con la particolarità di non essere rilevabili dai vari sistemi di protezione. L'open beta dunque potrebbe già mettere alle corde il nuovo titolo DICE, ma questi feedback potrebbero aiutare gli sviluppatori a trovare nuove soluzioni.

Del resto anche Call of Duty: Warzone lotta strenuamente con queste situazioni e basta un singolo cheat per far saltare il banco. In attesa dunque della open beta, non è detto che si faccia uso di questi cheat già da subito: utilizzarli a gioco rilasciato aumenterebbe a dismisura la resa di questi mezzi che hanno poco a che fare col concetto stesso di "gioco".

