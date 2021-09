Battlefield 2042, le date della beta e del preload svelate da EA Origin?

La beta di Battlefield 2042 dovrebbe iniziare la prossima settimana ed Origin fornisce nuove informazioni: alcuni utenti infatti hanno trovato le date e le descrizioni della fase di test nei dati del programma.

Se le informazioni trovate dai dati del launcher di Electronic Arts sono corrette, l'accesso anticipato per chi ha preordinato il gioco inizierà dal 6 al 7 ottobre. Poco dopo, l'8 ed il 9 ottobre, la Beta di Battlefield 2042 arriverà su PC e console.

Anche prima di questa scoperta, ci sono state ripetute voci sull'inizio della beta il 6 ottobre. Poche ore fa infatti, un portale di streaming cinese ha mostrato in sostanza le stesse date. L'insider Tom Henderson sospetta che gli sviluppatori annunceranno a breve le date della beta di Battlefield 2042, probabilmente tra le 17:00 di oggi e le 17:00 di domani. Per inciso, i dati di Origin indicavano l'ultima volta il 22 settembre come inizio della beta. A causa del rinvio del gioco, anche la beta è stata posticipata.

Bilibili has seemingly leaked the #BATTLEFIELD2042 Beta dates. pic.twitter.com/NsmHI2GdM3 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 27, 2021

Ad ogni modo per adesso si tratta di semplici leak: non ci resta che aspettare l'ufficialità delle date legate alla open beta.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 il 19 novembre.

Fonte: MP1ST