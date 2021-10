Battlefield 2042 giocato in diretta alle 17:30!

Oggi parte l'open beta di Battlefield 2042 e sicuramente molti giocatori vorranno provare con mano il nuovo FPS di EA e DICE in vista dell'uscita.

Nella mattinata di oggi il titolo è anche stato protagonista della nostra prova di Battlefield 2042 ad opera del nostro Gianluca Musso e proprio Gianluca in compagnia di Alberto Naso giocherà in diretta all'FPS tra pochissime ore.

Dalle 17:30 giocheremo in live sul canale Twitch ufficiale di Eurogamer Italia e potrete seguirci qui sotto o in calce sul sito di Eurogamer.it. Sarà un'occasione imperdibile per vedere in azione il titolo e per porre tutte le domande che desiderate.

Cosa pensate di Battlefield 2042? Il nuovo capitolo di DICE vi convince e lo acquisterete quando sarà disponibile dal l9 novembre 2021?