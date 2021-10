Battlefield 2042: upgrade next-gen PS5 e Xbox Series X/S gratis per le versioni digitali

Battlefield 2042 offrirà aggiornamenti gratuiti next-gen a chiunque acquisti l'edizione digitale standard del gioco, cambiando praticamente idea rispetto a quella iniziale.

EA ora offrirà a chiunque un aggiornamento gratuito di Battlefield 2042 su PS5 e Xbox Series X/S se si acquista l'edizione digitale standard dello sparatutto su PS4 o Xbox One. Ciò significa che a coloro che acquistano il gioco digitalmente su entrambe le piattaforme viene garantita una versione PS5, Xbox Series X o Xbox Series S di Battlefield 2042 in qualsiasi momento.

Si tratta di un grande cambiamento rispetto alla precedente idea di EA sugli aggiornamenti next-gen per il nuovo sparatutto. In precedenza Battlefield 2042 includeva solo aggiornamenti next-gen per coloro che avevano acquistato la Gold Edition del gioco venduta ad un prezzo di 99,00 euro. Per adesso quindi stiamo parlando di edizioni digitali, pertanto non sappiamo se questa scelta toccherà anche alle versioni fisiche dato che EA non ha detto nulla a riguardo.

Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Attualmente è possibile pre-scaricare la beta.

Fonte: IGN