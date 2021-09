Bayonetta 3 avrà Bayonetta nuda? Hideki Kamiya risponde a quegli 'idioti' dei fan

L'ultima presentazione Nintendo Direct ci ha mostrato un'anteprima video di Bayonetta 3. Sono passati sette lunghi anni dall'uscita di Bayonetta 2 e i fan erano in trepidante attesa per questo sequel.

E nella presentazione la star Bayonetta ha "promesso": "sono pronta a darvi tutto ciò che desiderate".

Nonostante la promessa della strega carismatica, però, un fan si è chiesto se i devoti di Bayonetta otterranno davvero tutto ciò che vogliono. I vestiti aderenti di Bayonetta sono in realtà fatti dei suoi capelli carichi di magia, e la protagonista usa la magia per i suoi incantesimi. Più grande è l'incantesimo, più capelli saranno richiesti, e un fan su Twitter ha chiesto al creatore e produttore di Bayonetta, Hideki Kamiya, la seguente domanda dopo l'anteprima di Bayonetta 3:

"Dato che i vestiti di Bayonetta sono magicamente fatti con i suoi capelli, quando li usa invece per evocare Demoni Infernali potremmo intravederla nuda all'interno del cerchio di evocazione?"

Al che il notoriamente schietto Kamiya ha risposto:

"La risposta è ovvia, idiota. Sì! Non è che inizierò a comportarmi come un bravo ragazzo all'improvviso".

Parte della preoccupazione dei fan potrebbe derivare dal fatto che mentre Bayonetta 3 è sviluppato da Platinum Games e pubblicato da Sega, sarà esclusivo per Switch e Nintendo ha spesso cercato di mantenere un'immagine "sana e familiare" per la sua sfera di pubblico.

Fonte: Soranews24.