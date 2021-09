Bayonetta 3 esclusiva Switch: parla Hideki Kamiya

Hideki Kamiya di PlatinumGames ha commentato l'esclusività per Switch di Bayonetta 3.

Bayonetta 2 è disponibile solo su Switch (e in precedenza su Wii U). Allo stesso modo, Bayonetta 3 sarà giocabile solo sull'ibrida. Entrambi questi titoli sono pubblicati da Nintendo.

In pieno stile Kamiya, lo sviluppatore ha giocato con le aspettative dei fan e ha risposto con ironia. Inizia quasi incoraggiando l'idea di Bayonetta 2 e 3 su altre piattaforme, solo per infrangere rapidamente queste speranze con logica e un sarcastico "buona fortuna". È sicuro dire che le possibilità che questi giochi appaiano su console PlayStation o Xbox sono praticamente nulle in questo momento.

"Proprio come con Bayonetta 2, stiamo sviluppando Bayonetta 3 con il finanziamento di Nintendo. Siamo coinvolti solo nello sviluppo. Tutte le decisioni sul prodotto finale spettano a Nintendo. Quindi sentitevi liberi di inviare le vostre richieste di "lanciare il gioco su altre console" a Nintendo. Se Nintendo ci chiedesse di trasferire il gioco su PS5, potremmo farlo".

Bayonetta 2 e 3 su PS5 e Xbox, quindi, è una decisione che spetta solo Nintendo ma sembra molto difficile l'arrivo dei titoli su altre piattaforme.

Bayonetta 3 è finalmente riemerso la scorsa settimana con un trailer dopo essere stato annunciato per la prima volta nel dicembre 2017. Attualmente è previsto per il lancio nel 2022.

Fonte: Nintendoeverything.