BioShock 4 rischia di essere lontanissimo, sarebbe solo in pre-produzione

Stando al principal environment artist di BioShock 4, l'atteso nuovo capitolo della serie sarebbe attualmente in fase di pre-produzione.

Questo suggerisce che l'uscita di BioShock 4 sarebbe ancora lontana, con i fan che dovranno attendere un bel po' prima di mettere le mani sul gioco di Cloud Chamber.

Dal curriculum dello sviluppatore in questione, apprendiamo che BioShock 4 userà l'Unreal Engine 5 di Epic e che lui stesso avrebbe lavorato solo a delle operazioni preliminari. Quindi il progetto BioShock 4 sembra essere lontano dal completamento.

Come riportato su Twitter da Timur222, "apparentemente Bioshock 4 è ancora in pre-produzione".

Apparently, Bioshock 4 is still in pre-production. Although I'm not sure when this was last updated. pic.twitter.com/pMwCO3l5On — Timur222 (@bogorad222) September 29, 2021

Insomma, a quanto pare i fan di BioShock dovranno armarsi di pazienza.

