Blood Omen: Legacy of Kain torna dopo 25 su PC via GOG

Blood Omen: Legacy of Kain è tornato su PC attraverso GOG. Il gioco sviluppato da Silicon Knights è stato lanciato sulla prima PlayStation nel 1996 prima di uscire su PC un anno dopo. È il primo gioco della serie Legacy of Kain, che poi ha continuano con Legacy of Kain: Soul Reaver, Soul Reaver 2 e Blood Omen 2.

Blood Omen vede i giocatori impersonare Kain, un nobile ucciso appena resuscitato come vampiro. Cerca vendetta contro i suoi assassini e una cura per la sua maledizione vampirica nella terra immaginaria di Nosgoth. "Con un'aggiunta di voci fuori campo di qualità cinematografica, effetti di luce dinamici e oltre 25 minuti di straordinarie riprese video in full motion, Legacy of Kain presenta una trama avvincente che invita i giocatori a intraprendere un viaggio attraverso un mondo vasto che contiene più di 100 ore di gioco intenso" si legge nella descrizione.

Blood Omen: Legacy of Kain torna sui PC moderni in un momento in cui la serie sembra morta. Legacy of Kain: Defiance del 2003 è stato seguito dal gioco multiplayer chiamato Nosgoth del produttore di Rocket League Psyonix, che però è stato chiuso nel 2016 dopo non essere riuscito a uscire dalla open beta.

Se volete provare anche voi questa prepotente nostalgia, allora a questo link potete acquistare Blood Omen: Legacy of Kain.

Fonte: Eurogamer