'Bluepoint lavora a un gioco originale e a un remake che al 100% non è Metal Gear Solid'

Nella giornata di ieri abbiamo appreso che PlayStation ha acquisito Bluepoint Games, lo studio di Demon's Souls Remake che ha consolidato la sua reputazione creando alcuni dei remake e delle versioni rimasterizzate di maggior qualità all'interno del settore.

Ora, scopriamo che il team sarebbe al lavoro su due giochi. Il primo dovrebbe essere un gioco originale, mentre il secondo dovrebbe essere un remake.

Tuttavia, riguardo il secondo progetto, sembra proprio che Bluepoint non abbia in programma il remake di Metal Gear Solid.

Stando all'insider Millie A, che ha svelato in anticipo Wolverine per PS5, "Bluepoint, che da ieri è uno studio di PlayStation, ha 2 progetti in sviluppo. Un gioco originale di dimensioni simili a quelle di Miles Morales di Insomniac e un remake di un gioco amato dai fan".

L'insider ha poi aggiunto riguardo il remake: "scusate tutti, al 100% non sarà Metal Gear Solid".

Sorry all, 100% not Metal Gear Solid. — Millie A (@millieamand) September 30, 2021

L'acquisizione di Bluepoint da parte di PlayStation potrebbe dare vita a nuove interessanti produzioni ma, al momento, non sappiamo con precisione a cosa sta lavorando lo studio.

Fonte: Twitter.